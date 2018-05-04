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Что должны сделать казахстанцы для участия в жилищной программе "7-20-25"

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Что должны сделать казахстанцы для участия в жилищной программе "7-20-25"
© Sputnik
АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев рассказал об условиях разрабатываемой программы "7-20-25" в ходе парламентских слушаний.

"Я хотел бы коротко сказать о том, что должны делать наши граждане для того, чтобы принять участие в программе, и ответить на вопросы, что должен сделать человек, если захочет участвовать в программе", — сказал Акишев, добавив, что Нацбанк занимается подготовкой программы.

Во-первых, нужно выбрать жилье, которое гражданин хочет приобрести. В программе будет установлена предельная стоимость жилья. Например, для таких городов, как Астана, Алматы, Актау, Атырау, максимальная стоимость жилья составит 25 миллионов тенге, для других регионов предполагается установить максимальную стоимость в 15 миллионов тенге. Также предполагается, что на начальном этапе будут рассматриваться заявки только на покупку первичного жилья.

"Второе — человеку нужно прийти в банк-участник программы с заявлением и необходимыми документами. Мы скоро определим банки, которые обладают необходимыми финансовыми показателями, развитой филиальной сетью и условиями для обслуживания граждан. Также определим базовый перечень необходимых документов", — продолжил глава Нацбанка.

В-третьих, необходимо располагать доходом для обслуживания кредита.

"Четвертое — мы пока рассматриваем такую опцию, что нельзя иметь жилье на праве собственности", — добавил Акишев.

Он заверил, что Нацбанк приложит все усилия для разъяснения этих правил и готов к активной работе с населением.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил запустить программу под названием "7-20-25", которая позволит каждому работающему жителю страны купить квартиру в кредит. Казахстанцы смогут получить ипотечный заем в тенге на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту — не более 7% в год, первоначальный взнос — не более 20%, срок предоставления кредита — до 25 лет. Кредиты по новой ипотечной программе будут предоставляться только в национальной валюте.
Источник: sputniknews.kz
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