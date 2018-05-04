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Высокий процент и штраф за досрочное снятие: новый вид депозитов введут в РК

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Высокий процент и штраф за досрочное снятие: новый вид депозитов введут в РК
Фото из открытых источников
В Казахстане хотят внедрить новый вид сберегательных вкладов. Об этом на парламентских слушаниях в сенате рассказал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев, передает корреспондент Today.kz.

Новый банковский инструмент вводят для решения проблем экономики.

"Это увеличение базы фондирования через внедрение сберегательных вкладов. Внедрение сберегательных вкладов предусматривает повышенную ставку вознаграждения и повышенную государственную гарантию. Предполагается взимание штрафа при досрочном изъятии и возврат не ранее 30 дней", — поделился спикер.
Акишев подчеркнул, что новый инструмент — альтернативный, он не затрагивает права действующих вкладчиков.

"Это только в том случае, если вкладчики выберут этот инструмент и будут им пользоваться. Мы предоставляем на рынок новый инструмент. Все будет зависеть от того, как банки будут предоставлять этот инструмент населению и будет ли население пользоваться", — заключил он.

Глава Нацбанка подчеркнул, что необходимость в таком инструменте назрела для стимулирования экономики. Сейчас граждане могут в любой момент изъять деньги с депозитов, в банках поэтому не могут выдавать "длинные" кредиты, и, соответственно, бизнес не может получить доступ к заемных средствам.

Другим инструментом фондирования экономики станет облигационная программа, которая предусматривает выделение 200 миллиардов тенге из ЕНПФ для финансирования банков и бизнеса.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orange (Посетители) Сегодня, 14:04
че опять с ЕНПФ??
 
 

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