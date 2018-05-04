Сенатор — главе НБ РК: Как довели банковскую систему до такого состояния?

Председатель Нацбанка ответил на вопрос депутатов о том, почему в банковской сфере сложилась ситуация, когда крупные финансовые организации не могут ответить по своим обязательствам и имеют много плохих кредитов. Информацию он озвучил во время парламентских слушаний в сенате, передает корреспондент Today.kz.



Депутаты обсуждали ситуацию в разных казахстанских банках, которым государству приходилось помогать или отнимать лицензию.



"Вы не сказали о роли Национального банка. Где был Нацбанк, почему довели до такого состояния банковскую систему?" — обратился один из сенаторов к главе финрегулятора.



Данияр Акишев пояснил, что пока у Нацбанка не хватает полномочий контролировать банки второго уровня.



"Это недостаточный инструментарий. Действительно, порой в отчетности видно, что банк осуществляет высокорисковую политику либо имеет слабые финансовые показатели, которые в будущем приведут к ухудшению его ситуации. Но действующее законодательство не позволяет Нацбанку применить меры воздействия к банку. Это первое", — отметил Акишев.

Вторым пунктом в объяснении председатель назвал попытки НБ РК, направленные на оздоровление банковской сферы, которые не привели к желаемому результату.



"Очевидно, те крупные проблемы были связаны с очень крупными финансовыми институтами в Казахстане — "Казкоммерцбанк", который требовал решения этой ситуации с очень давнего периода, и ситуация обострилась после того, как было принято решение "Казкоммерцбанк" объединить с "БТА Банком". Вот, наверное, эти попытки, которые предпринимались финансовыми властями по спасению финансовой системы, но, к сожалению, не смогли оздоровить ситуацию", — поделился Акишев.



По его словам, Нацбанк старался, но кардинальные меры были приняты только в 2017 году, когда Qazkom уже полностью "оздоровили".



Чтобы не допустить повторения кризисов в будущем, планируется расширить "функционал" Нацбанка.