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Сенатор — главе НБ РК: Как довели банковскую систему до такого состояния?

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Сенатор — главе НБ РК: Как довели банковскую систему до такого состояния?
Фото из открытых источников
Председатель Нацбанка ответил на вопрос депутатов о том, почему в банковской сфере сложилась ситуация, когда крупные финансовые организации не могут ответить по своим обязательствам и имеют много плохих кредитов. Информацию он озвучил во время парламентских слушаний в сенате, передает корреспондент Today.kz.

Депутаты обсуждали ситуацию в разных казахстанских банках, которым государству приходилось помогать или отнимать лицензию.

"Вы не сказали о роли Национального банка. Где был Нацбанк, почему довели до такого состояния банковскую систему?" — обратился один из сенаторов к главе финрегулятора.

Данияр Акишев пояснил, что пока у Нацбанка не хватает полномочий контролировать банки второго уровня.

"Это недостаточный инструментарий. Действительно, порой в отчетности видно, что банк осуществляет высокорисковую политику либо имеет слабые финансовые показатели, которые в будущем приведут к ухудшению его ситуации. Но действующее законодательство не позволяет Нацбанку применить меры воздействия к банку. Это первое", — отметил Акишев.
Вторым пунктом в объяснении председатель назвал попытки НБ РК, направленные на оздоровление банковской сферы, которые не привели к желаемому результату.

"Очевидно, те крупные проблемы были связаны с очень крупными финансовыми институтами в Казахстане — "Казкоммерцбанк", который требовал решения этой ситуации с очень давнего периода, и ситуация обострилась после того, как было принято решение "Казкоммерцбанк" объединить с "БТА Банком". Вот, наверное, эти попытки, которые предпринимались финансовыми властями по спасению финансовой системы, но, к сожалению, не смогли оздоровить ситуацию", — поделился Акишев.

По его словам, Нацбанк старался, но кардинальные меры были приняты только в 2017 году, когда Qazkom уже полностью "оздоровили".

Чтобы не допустить повторения кризисов в будущем, планируется расширить "функционал" Нацбанка.
Источник: today.kz
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