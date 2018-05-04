Смогут ли казахстанцы досрочно снимать свои пенсионные деньги для "7-20-25"

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Председатель Национального банка Данияр Акишев прокомментировал инициативу, согласно которой казахстанцы могли бы снимать свои пенсионные деньги для участия в новой жилищной программе "7-20-25".



Ранее секретарь партии "Нур Отан" Габидулла Абдрахимов предложил разрешить казахстанцам вносить первоначальный взнос за жилье из своих пенсионных денег.



"Абсолютно нет. В данном случае Нацбанк не поддерживает такую идею. Средства, которые граждане копят в ЕНПФ, направлены на обеспечение их нетрудоспособности по достижению пенсионного возраста, а не для того, чтобы решать их социальные проблемы сейчас. Это концепция, которая у нас принята, это концепция пенсионного обеспечения", — сказал Акишев, отвечая на вопросы журналистов.



Нацбанк отрицательно относится к такой идее и не предполагает никаких схем по этой инициативе, добавил глава финрегулятора.



По его словам, для запуска программы "7-20-25" необходимо принятие законодательных поправок: сейчас в парламенте находится законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле", который в ближайшее время должен поступить в сенат.



"Как только эти поправки будут приняты, уже можно будет говорить о сроках реализации этой программы, потому что без этих поправок банки кредитовать население не смогут", — продолжил Акишев.



Кроме того, необходимо принять саму жилищную программу. Планируется вынести ее на обсуждение правления в мае. Также к реализации программы должны подготовиться и сами банки, которые примут в ней участие, а именно утвердить у себя базовый перечень документов от потенциального заемщика.



"Если все те моменты, о которых я сказал, будут приняты в те сроки, которые мы бы хотели, то я думаю, что со второй половины года программа может стартовать. Но это не обязательно говорит о том, что с 1 июля будет", — заключил Акишев.



Также Акишев рассказал, каким образом были установлены максимальные цены на жилье. Для таких городов, как Астана, Алматы, Актау, Атырау, максимальная стоимость жилья составит 25 миллионов тенге, для других регионов предполагается установить максимальную стоимость в 15 миллионов тенге.



"Мы запросили у местных исполнительных органов, они дали нам разрез цен на жилье, который существует в регионах по однокомнатным, двухкомнатным, трехкомнатным квартирам. В данном случае речь идет о максимальной стоимости жилья самой большой площади. Все, что меньше стоимости, естественно, будут попадать под эту программу", — добавил глава Нацбанка.



Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил запустить программу под названием "7-20-25", которая позволит каждому работающему жителю страны купить квартиру в кредит. Казахстанцы смогут получить ипотечный заем в тенге на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту — не более 7% в год, первоначальный взнос — не более 20%, срок предоставления кредита — до 25 лет. Кредиты по новой ипотечной программе будут предоставляться только в национальной валюте.