Когда в Казахстане победят коррупцию, рассказали в АДГСПК

Руководитель аппарата Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов назвал условия, при которых можно искоренить коррупцию в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом Саян Ахметжанов рассказал во время круглого стола на площадке СЦК в Астане.Он заявил, современная реальность предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих.
"Прежние бюрократические институты трансформируются в клиентноориентированный транспарентный государственный аппарат подотчетный обществу. Повышая привлекательность госсулужбы через систему оплаты труда, мы на принципах меритократии отбираем самых лучших и наиболее достойных граждан", - сказал Саян Ахметжанов.
Он отметил, что неприятие коррупции должно прививаться гражданам страны с малых лет.
"Государственный служащий такой же член общества, как и все. Со своими достоинствами и недостатками. Работу мы должны начать в семье. Слово отца и наставление матери – это то, что формирует моральный хребет ребенка. Ничто не способно такое заменить", - заявил чиновник.
По его словам, полное искоренение коррупции произойдет в стране только после таких мер.
"Лишь тогда, когда придет общее понимание, что семья и школа - фундамент становления честных и не подкупных людей, мы добьемся полной победы над коррупцией", - заключил Саян Ахметжанов.
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