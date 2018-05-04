Пенсионные деньги казахстанцев отдадут банкам и бизнесу

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. В Казахстане планируется запустить облигационную программу в 2018 году, сообщил председатель Национального банка Данияр Акишев.



"Облигационная программа, которую мы планируем запустить в 2018 году, предполагает инвестиции Единого накопительного пенсионного фонда в финансовые инструменты банков и корпоративных казахстанских эмитентов. Программа предполагает инвестиции ЕНПФ на сумму до 200 миллиардов тенге", — сказал Акишев на парламентских слушаниях в пятницу.



Он заверил, что Нацбанк "ни в коем случае" не собирается восстанавливать практику, когда средства накопительного пенсионного фонда выделялись банкам на непрозрачной основе.



По словам Акишева, фондирование будет предоставляться на рыночных условиях путем приобретения облигаций банков сроком до пяти лет. Для защиты рисков ЕНПФ предполагается, что в эти облигации будут инвестироваться средства ЕНПФ в размере не более 50% от объема каждого выпуска облигаций.



"То есть банк, прежде чем прийти за деньгами ЕНПФ, должен нам четко показать и продемонстрировать, что он сможет привлечь деньги с рынка, а на оставшуюся часть ЕНПФ может купить эти облигации", — добавил глава Нацбанка.



По его словам, это делается для того, чтобы риск эмитента, самого банка нес не только ЕНПФ, а паритетно вместе с другими участниками рынка.