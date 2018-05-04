Эксперты высказались о 200 миллиардах тенге ЕНПФ для банкиров и бизнесменов

В Казахстане планируют возобновить облигационную программу, предусматривающую инвестиции пенсионного фонда в банки на общую сумму до 200 миллиардов тенге. Мнениями об этом шаге с корреспондентом Tengrinews.kz поделились опрошенные эксперты.
Экономист Алмас Чукин отметил, что без указания конкретных банков непонятно, идут ли пенсионные деньги на чье-то спасение или же направляются банкам как выгодная инвестиция. Вместе с тем, по его мнению, то, что Нацбанк распоряжается средствами ЕНПФ, является конфликтом интересов.
"Посмотрите, как много различных обязанностей у Акишева. Это и монетарная политика - главная функция Нацбанка, и мониторинг, и регулирование банков, и управление Нацфондом и ЕНПФ. В результате становится не совсем понятно, в какой момент чьи интересы являются главными. Сейчас Акишев (глава НБ РК Данияр Акишев. - Прим. автора) в интересах ЕНПФ действует или в интересах спасения банков? Как говорится: "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь". В этом плане Акишеву можно посочувствовать. Ему приходится бегать не за двумя, а за четырьмя зайцами одновременно", - говорит эксперт.
Кроме того, Чукин уверен, что, если пенсионные деньги пойдут на спасение банков (хотя 200 миллиардов не такие большие деньги для ЕНПФ, по мнению эксперта), в этом тоже есть некорректность. Потому что спасать банки может бюджет или Нацфонд.
"Почему Нацбанк прибегает к деньгам ЕНПФ? Потому что у него нет никаких денег, и это не заложено ни в каких уставах. Он не может взять и просто их дать, как бы это ни было смешно. Нацбанк может деньги напечатать, а так, чтобы они, как в Нацфонде, лежали настоящие на хранении - такого нет. У них есть ручка и подпись. Подписали, и деньги появляются, но это не настоящие деньги", - объяснил Чукин.
По словам независимого эксперта Аскара Елемесова, помимо банков, в РК мало компаний, которые могли бы выйти на рынок облигаций с крупными заимствованиями. Зарубежным сырьевым корпорациям, работающим в республике, как отмечает эксперт, дешевле брать деньги в своих странах либо на международных фондовых рынках. А крупные инфраструктурные корпорации сами привлекают достаточно много денег с фондового рынка.
"Кредитуя более мелких заемщиков, которые напрямую сами на облигационный заем выйти не могут, банки выступают как финансовые посредники. Я не вижу ничего сложного, ничего страшного в том, что они участвуют в облигационной программе. (...) В любом случае, не думаю, что деньги ЕНПФ можно просто взять и не отдать, кем бы ни был заемщик. Все-таки в таких моментах присутствуют и социальный, и политический аспекты", - заключил Елемесов.
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