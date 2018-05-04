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Обнаружено «замораживающее» смартфон сообщение в WhatsApp

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 21:14
Обнаружено «замораживающее» смартфон сообщение в WhatsApp
Фото: Fotoarena / ZumaPress / Globallookpress.com
Многие пользователи пожаловались на спам-сообщение, при нажатии на которое приложение WhatsApp зависает. Об этом сообщает MensXP.

Судя по всему, шутники пересылают всем своим контактам одно и тоже послание. «Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Не нажимай сюда», — говорится в рассылке. Причем перед последним предложением стоят несколько пробелов — скорее всего, это какие-то невидимые символы, которые и вызывают сбой в мессенджере.

Если владелец Android-смартфона нажмет на эти пробелы, приложение моментально зависнет, как и предупреждают шутники. Для устранения проблемы достаточно перезагрузить устройство. При этом с устройствами на базе iOS данный трюк не работает.

В январе пользователи iOS обнаружили новый баг в системе, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11. Для этого достаточно было отправить на девайс сообщение со специальной ссылкой.
Источник: lenta.ru
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