США и порты Актау и Курык: Назарбаев подписал закон

Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий обеспечение коммерческого транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается в газете "Казахстанская правда".



"Подписан закон "О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан", - говорится в сообщении издания.



Как сообщал ранее в Мажилисе министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, в 2017 году американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан.



"В частности, американской стороной предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут, что позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу - Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан", - сообщил министр.



В российских СМИ распространялась информация о "военных базах США, которые расположатся в портах Актау и Курык". В посольстве Казахстана в России назвали данные сообщения фейковыми. Дипломаты отметили, что речь идет об общих усилиях всего международного сообщества по содействию в стабилизации Афганистана. Ранее, по данным посольства, Российская Федерация заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках специальных грузов, под которыми понимается специальная техника без вооружений.