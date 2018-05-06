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Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде
Фото из группы "Геннадий GGG Головкин
Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, прошедший на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), завершился победой Головкина уже во втором раунде.

Головкин включился в поединок с первых секунд, но и Мартиросян смог нанести несколько точных ударов по казахстанцу.

Для 36-летнего казахстанского боксера эта победа стала 38-й (34 нокаутом) в 39 боях на профессиональном ринге. А 32-летний Мартиросян потерпел четвертое поражение в карьере при 36-ти победах и одной ничьей. Стоит отметить, что для Головкина это была 19-я защита титула WBA, 17-я - IBO и четвертая - WBC.

Стоит отметить, что Головкин 5 мая должен был встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Они должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, - на арену T-Mobile в Лас-Вегасе.

Однако за два месяца до поединка "Канело" провалил допинг-тест - сразу в двух его пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу загрязненного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил шестимесячную дисквалификацию, а бой с Головкиным был отменен.

Тем не менее, GGG все равно решил провести бой 5 мая, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) против Мартиросяна. Казахстанец в этом поединке защищал только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой.

Напомним, что гарантированный гонорар Головкина составит один миллион долларов, а Мартиросяна - 225 тысяч.

Источник: Vesti.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:59
Qudaıym-aý. Ne degen jekpe-jek, óte keremet. GGG óziniń myqty yekenin taģyda dáleldedi. Qutty bolsyn Gennadiy sila
 
 

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