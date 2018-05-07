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Казахстан за три месяца покинули свыше 3,3 тысячи человек

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 07:32
Казахстан за три месяца покинули свыше 3,3 тысячи человек
© abctv.kz
По итогам первых трех месяцев 2018 года в Казахстане отрицательное миграционное сальдо (число выехавших из республики людей превысило количество въехавших) составило 3 378 человек. Такие данные приводит комитет по статистике Министерства национальной экономики, сообщает "Курсив".

Численность населения пяти (Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская и Северо-Казахстанская) из 14 областей снизилась по причине того, что миграционный отток в них оказался выше естественного прироста (рождаемость минус смертность) населения.

При этом за счет того, что естественный прирост в январе-марте составил 58 817 человек, общая численность населения Казахстана на 1 апреля достигла 18 212 776 человек, увеличившись с начала года на 0,31 процента.

Между тем в крупнейших городах страны количество населения продолжает расти: в Алматы на 1 апреля она достигла 1 миллиона 815,7 тысячи человек (+0,76 процента с начала года), в Астане - 1 миллиона 39,6 тысячи человек (+0,88 процента).

Самой густонаселенной остается Южно-Казахстанская область, численность населения которой достигла двух миллионов 943,8 тысячи человек (+0,5 процента). Численность населения Алматинской области на 1 апреля составила 2 миллиона 21,6 тысячи человек (+0,21 процента), Восточно-Казахстанской - 1 миллион 382,8 тысячи человек (-0,07 процента), Карагандинской - 1 миллион 380,5 тысячи человек (уменьшилась за три месяца на 25 человек), Жамбылской - 1 миллион 118,5 тысячи человек (+0,12 процента), Костанайской области - 874,7 тысячи человек (-0,11 процента), Актюбинской - 860,5 тысячи человек (+0,32 процента), Кызылординской - 786,2 тысячи человек (+0,39 процента), Павлодарской - 754,7 тысячи человек (-0,02 процента), Акмолинской - 739,6 тысячи человек (+0,09 процента), Мангистауской - 664,7 тысячи человек (+0,66 процента), Западно-Казахстанской - 648,2 тысячи человек (+0,2 процента), Атырауской - 623,9 тысячи человек (+0,52 процента), Северо-Казахстанской - 557,6 тысячи человек (-0,17 процента).
Источник: Tengrinews.kz
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