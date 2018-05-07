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Казахстанцы празднуют День защитника Отечества

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Казахстанцы празднуют День защитника Отечества
Фото mod.gov.kz
День защитника Отечества в Казахстане отмечается 7 Мая – это день создания Вооруженных сил суверенного государства Республики Казахстан, передает МИА "Казинформ".

В Указе Президента Нурсултана Назарбаева от 7 мая 1992 года №745 говорится: "... на основе законного права на создание собственных Вооруженных сил, подтвержденного в Соглашении Совета Глав государств-участников Содружества независимых государств о Вооруженных силах и Пограничных войсках и, принимая во внимание формирование собственных Вооруженных сил другими государствами Содружества, постановляю: создать Вооруженные силы Республики Казахстан...".

До 2012 года День защитника Отечества был профессиональным праздником военнослужащих, затем были приняты поправки в законодательство, и теперь это государственный праздник.

В этот день принято поздравлять всех военнослужащих, как действующих, так и бывших. Следует отметить, что в Вооруженных силах Казахстана проходят службу несколько тысяч женщин, и многие из них в офицерском звании. Поэтому День защитника Отечества не является "мужским днем календаря". Не забывают и о ветеранах Великой Отечественной войны, чьи традиции доблести и чести служат примером для сегодняшних защитников независимого Казахстана.

В больших городах устраивают салюты, проводят праздничные шествия, концерты, ставят спектакли, организуют праздничные мероприятия. Школы и другие учебные заведения проводят тематические занятия, направленные на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Армия Казахстана представляет собой трехвидовую структуру. К основным родам войск относятся: сухопутные войска, войска воздушной обороны, военно-морские силы. Под прямым подчинением Верховному главнокомандующему – Президенту Республики Казахстан находятся специально подготовленные аэромобильные войска. Их предназначение – вести операции в особо сложных ситуациях в условиях особой секретности.

В 2002 году Казахстан присоединился к программе "Партнерство во имя мира", став первым государством Центральной Азии, вступившим в программу.

Как говорит Верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев: "Суть воинского призвания: всегда быть на страже интересов родного Отечества. Ведь армия – это вечный часовой, который никогда не покидает свой пост".
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:21
Qutty bolsyn aģaıyn
 
 

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