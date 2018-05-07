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Цена Brent вновь превысила $75 за баррель

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Цена Brent вновь превысила $75 за баррель
Фото из открытых источников
Стоимость Brent снова превысила $75 за баррель, передает LS.

В 9:00 по времени Астаны июльские фьючерсы этой марки продавались по $75,23. В последний раз такие показатели наблюдались в конце апреля 2018 года. До этого – три года назад. После чего рост добычи в США снизил цены.

Тем временем мировые трейдеры ждут решения США по поводу санкций против Ирана, которое будет объявлено 12 мая 2018 года. По мнению аналитиков издания The Wall Street Journal, в ближайшую неделю на стоимость черного золота будет влиять именно ситуация вокруг страны Ближнего Востока. Такие факторы, как уровень запасов и добычи отойдут на второй план.

Между тем Южная Корея снижает импорт иранской нефти в пользу казахстанской, нигерийской и других. Правда, в качестве оправдания, страна заявляет, что сырье с Ближнего Востока – дорогое.
Источник: lsm.kz
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