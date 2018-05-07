Светофор со светящимися опорами появился в Астане

Светофор со светящимися опорами появились в Астане. Об этом в Facebook написал председатель правления АО Astana Innovations Олжас Сартаев, передает Today.kz.
"На проспекте Республики напротив ТД Есиль в пилотном режиме модернизировали светофор, который имеет визуализацию свечения на опорах. Система, бесспорно, является инициативой, направленной на создание безопасной среды, являющаяся частью деятельности акимата города по формированию "эталонного стандарта Smart city" на примере столицы (Здесь и далее орфография и стилистика автора сохранены)", - говорится в посте.
В публикации отмечается, что такие же светофоры используются в Киеве, Москве, Дубае и в других крупных мегаполисах мира.
"Руководством города поставлена задача снизить количество ДТП в городе, обеспечив полную безопасность на дорогах, где в качестве приоритета обозначены пешеходные переходы", - указывается в информации.
"Теперь, уверен, водители ни за что не спутают свет светофора с другим свечением от вывесок и т.п., так как светофор видно заранее и его видно четко, даже при сумерках. За счёт того, что цвет сигнала светофора не ограничивается самим светофором, а дублируется по всей высоте опоры на котором он установлен. Также система оснащена голосовым помощником, который уведомляет о цвете сигнала светофора, т. е. система будет полезна и для незрячих жителей города", - пишет Олжас Сартаев.
По информации руководителя компании, такие светофоры появятся на других пешеходных переходах Астаны.
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