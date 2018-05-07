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"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 10:27
"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях
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Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев во время Боевого парада рассказал о войсках территориальной обороны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения осуществляют противодействие кибер угрозам. Сформированы и интегрированны в систему обороны страны территориальные войска. Уверен, эти новые части будут достойно нести врученнные им сегодня боевые знамена. Это мы сделали сегодня впервые. Есть такие подразделения у нас во всех регионах страны с соответствующим составом вооружений. Это обученные, прошедшие службу в нашей армии люди, которые будут готовы постоянно принять участие в защите Отечества", - сказал Глава государства.

Также он отметил, что к 2020 году на нужды обороны будет выделяться необходимый объем средств от ВВП страны.

"Армия Казахстана надежно стоит на страже независимости страны. Успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Достойно выполняет важные миротворческие функции под эгидой ООН. С момента обретения суверенитета Казахстан последовательно ведет миролюбивую политику. Современные геополитические условия обуславливают необходимость быть готовым ко всему", - сказал Назарбаев.

На полигоне военной базы "Отар" проходит Боевой парад, посвященный Дню защитника Отечества.

В параде на 40-й военной базе "Отар" принимают участие около трех тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники и около 30 единиц летательных аппаратов. Торжественный смотр принимает Верховный главнокомандующий, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

На полигоне присутствуют акимы всех областей, а также Алматы и Астаны. По сценарию, парад состоит из двух частей, в первой части акимам были вручены боевые знамена бригад территориальной обороны. После вручения знамен по традиции перед гостями и зрителями торжественным маршем пройдут 19 пеших парадных расчетов, в числе которых военнослужащие Сил специальных операций ВС РК, а также территориальных войск.

"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях


"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях


"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях
Источник: tengrinews.kz
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