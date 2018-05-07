"Быть готовыми ко всему" - Назарбаев о современных геополитических условиях

Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев во время Боевого парада рассказал о войсках территориальной обороны, передает корреспондент Tengrinews.kz."В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения осуществляют противодействие кибер угрозам. Сформированы и интегрированны в систему обороны страны территориальные войска. Уверен, эти новые части будут достойно нести врученнные им сегодня боевые знамена. Это мы сделали сегодня впервые. Есть такие подразделения у нас во всех регионах страны с соответствующим составом вооружений. Это обученные, прошедшие службу в нашей армии люди, которые будут готовы постоянно принять участие в защите Отечества", - сказал Глава государства.Также он отметил, что к 2020 году на нужды обороны будет выделяться необходимый объем средств от ВВП страны."Армия Казахстана надежно стоит на страже независимости страны. Успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Достойно выполняет важные миротворческие функции под эгидой ООН. С момента обретения суверенитета Казахстан последовательно ведет миролюбивую политику. Современные геополитические условия обуславливают необходимость быть готовым ко всему", - сказал Назарбаев.На полигоне военной базы "Отар" проходит Боевой парад, посвященный Дню защитника Отечества.В параде на 40-й военной базе "Отар" принимают участие около трех тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники и около 30 единиц летательных аппаратов. Торжественный смотр принимает Верховный главнокомандующий, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.На полигоне присутствуют акимы всех областей, а также Алматы и Астаны. По сценарию, парад состоит из двух частей, в первой части акимам были вручены боевые знамена бригад территориальной обороны. После вручения знамен по традиции перед гостями и зрителями торжественным маршем пройдут 19 пеших парадных расчетов, в числе которых военнослужащие Сил специальных операций ВС РК, а также территориальных войск.