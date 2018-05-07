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Девушка пыталась броситься под поезд в Алматы: в КТЖ рассказали подробности

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Девушка пыталась броситься под поезд в Алматы: в КТЖ рассказали подробности
Кадр из видео
В пресс-службе АО "КТЖ - Грузовые перевозки" сообщили детали инцидента с девушкой в Алматы, пытавшейся броситься под поезд, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"5 мая при следовании пассажирского поезда сообщением Алматы-Астана при скорости 38 километров в час на перегоне Алматы-2 - Алматы-1 машинист применил экстренное торможение по причине выхода постороннего человека на железнодорожные пути. Наезд удалось предотвратить", - сообщили в пресс-службе компании.

Как пояснили в "КТЖ - Грузовые перевозки", машинист остановился и по инструкции сообщил дежурному по станции и поездному диспетчеру, вызвал скорую помощь.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором была запечатлена молодая девушка. Авторы видео утверждают, что она пыталась броситься под поезд.

Видео инцидента появилось на странице kris_p_almaty в Instagram, а также в паблике "Я очевидец Алматы". На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются успокоить женщину, лежащую около рельсов. Поезд совершил экстренное торможение.

хотела броситься под поезд на Суюнбая

Публикация от @kris_p_almaty Official (@kris_p_almaty)


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:36
Aıyppul salyńyz, yesi ornyna kelsin
 
 

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