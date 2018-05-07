Девушка пыталась броситься под поезд в Алматы: в КТЖ рассказали подробности

В пресс-службе АО "КТЖ - Грузовые перевозки" сообщили детали инцидента с девушкой в Алматы, пытавшейся броситься под поезд, передает корреспондент Tengrinews.kz."5 мая при следовании пассажирского поезда сообщением Алматы-Астана при скорости 38 километров в час на перегоне Алматы-2 - Алматы-1 машинист применил экстренное торможение по причине выхода постороннего человека на железнодорожные пути. Наезд удалось предотвратить", - сообщили в пресс-службе компании.Как пояснили в "КТЖ - Грузовые перевозки", машинист остановился и по инструкции сообщил дежурному по станции и поездному диспетчеру, вызвал скорую помощь.Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором была запечатлена молодая девушка. Авторы видео утверждают, что она пыталась броситься под поезд.Видео инцидента появилось на странице kris_p_almaty в Instagram, а также в паблике "Я очевидец Алматы". На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются успокоить женщину, лежащую около рельсов. Поезд совершил экстренное торможение.