Байкеры РК, РФ и КР совершат совместный пробег в честь 73-летия Победы

Представители клубов мотоциклистов России, Казахстана и Кыргызстана совершат совместный пробег в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
"Участники международного мотопробега "Дороги Победы. Тегеран", который приурочен к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдет по территории Азербайджана, Ирана, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана, прибудут в Бишкек 10 мая", - рассказали в посольстве. По словам его представителей, с российской стороны в пробеге принимают участие члены клуба "Ночные волки". С казахстанской - представители мотоклуба "Дукат", с киргизской - клуба "Сообщество мотоциклистов".
Как планируется, в Бишкеке участники мотопробега посетят дом-музей киргизского писателя Чингиза Айтматова, возложат венки к Вечному огню на площади Победы, а также встретятся с ветеранами и примут участие в открытии в Российском центре науки и культуры в Киргизии фотовыставки "Тегеран-43". "Помимо этого, ожидается возложение мотоциклистами венков на братском кладбище Бишкека "Кызыл аскер" ("Красный воин"), после чего колонна отправится в южный областной центр Киргизии Ош", - отметили в посольстве РФ.
Инициатором проведения международного мотопробега выступил Фонд поддержки патриотических сил "Ночные волки" (Москва). "Основной целью акции является привлечение внимания жителей стран-участниц СНГ к историческим фактам Великой Отечественной войны, а также принятым во время конференции в Тегеране в 1943 году решениям о послевоенном мироустройстве", - заверили в диппредставительстве РФ.
Поэтому участники пробега в каждом крупном городе намерены встречаться с ветеранами, блокадниками Ленинграда, представителями молодежных организаций, а также посещать мемориалы и комплексы, установленные в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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