Названы самые популярные смартфоны за первый квартал 2018 года

Аналитическая компания Strategy Analytics выяснила, какие смартфоны стали самыми популярными в 2018 году. Компания использовала данные поставок гаджетов за первый квартал. В общей сложности за это время было реализовано 345 млн смартфонов.



Согласно данным, самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале 2018 года стал iPhone X. На рынок за первые три месяца 2018 года Apple поставила 16 млн единиц этой модели. Это пять процентов от всего объема рынка смартфонов.



С момента начала продаж в ноябре прошлого года Apple продала в общей сложности почти 50 млн iPhone X.



На втором и третьем месте - iPhone 8 и iPhone 8 Plus (12,5 и 8,3 млн единиц соответственно). Четвертое место также занял "яблочный" гаджет - iPhone 7 (5,6 млн штук).



Самыми продаваемыми Android-смартфонами стали Xiaomi Redmi 5A (5,4 млн) и Samsung Galaxy S9 Plus (5,3 млн). Они расположились на пятой и шестой строчках.



Как отмечают аналитики, модель Xiaomi оказалась наиболее популярной в Индии и Китае.



Ожидается, что по итогам года пальма первенства среди Android-смартфонов достанется флагману Samsung.