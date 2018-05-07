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Названы самые популярные смартфоны за первый квартал 2018 года

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Названы самые популярные смартфоны за первый квартал 2018 года
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Аналитическая компания Strategy Analytics выяснила, какие смартфоны стали самыми популярными в 2018 году. Компания использовала данные поставок гаджетов за первый квартал. В общей сложности за это время было реализовано 345 млн смартфонов.

Согласно данным, самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале 2018 года стал iPhone X. На рынок за первые три месяца 2018 года Apple поставила 16 млн единиц этой модели. Это пять процентов от всего объема рынка смартфонов.

С момента начала продаж в ноябре прошлого года Apple продала в общей сложности почти 50 млн iPhone X.

На втором и третьем месте - iPhone 8 и iPhone 8 Plus (12,5 и 8,3 млн единиц соответственно). Четвертое место также занял "яблочный" гаджет - iPhone 7 (5,6 млн штук).

Самыми продаваемыми Android-смартфонами стали Xiaomi Redmi 5A (5,4 млн) и Samsung Galaxy S9 Plus (5,3 млн). Они расположились на пятой и шестой строчках.

Как отмечают аналитики, модель Xiaomi оказалась наиболее популярной в Индии и Китае.

Ожидается, что по итогам года пальма первенства среди Android-смартфонов достанется флагману Samsung.
Источник: kursiv.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:04
Xiaomi jaman yemes. Qutty bolsyn.
 
 

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