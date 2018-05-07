Роухани назвал заявления о ядерной бомбе Ирана "пропагандистским заговором"

Заявления о ядерной бомбе Ирана являются "пропагандистским заговором против иранской нации", заявил президент Ирана Хасан Роухани, текст выступления которого в Мешхеде был опубликован на его информационном сайте, передает РИА Новости.



Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".



"Мы доказали миру, что обеспокоенность в отношении Ирана и иранофобия - ложь и заговор", - заявил президент Ирана, отметив, что сообщения об иранском ядерном оружии являются "пропагандистским заговором против иранской нации".



По словам Роухани, эта обеспокоенность устраняется за счет ядерной сделки, которая гарантирует то, что Иран не будет стремиться получить ядерное оружие.



Он также заявил, что США в последние годы стремятся ограничить "независимость, силу и региональное влияние Ирана", чему иранский народ, как и раньше, будет противодействовать.



В преддверии возможного решения президента США Дональда Трампа по ядерной сделке Роухани также отметил, что "если цели Ирана в СВПД могут быть достигнуты без США, это лучше", в противном же случае Иран "примет собственное решение".



Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Новый американский лидер Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Как предполагается, Трамп по итогам дискуссий не позже 12 мая объявит, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет.