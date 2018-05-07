В Чехии определились с производством «Новичка»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране не производилось, не синтезировалось и не хранилось вещество класса «Новичок», которым в Великобритании, предположительно, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает русская служба «Радио Прага» в понедельник, 7 мая.



Бабиш сделал свое заявление после обсуждения вопроса о наличии нервно-паралитического вещества на территории республики с главами Службы информационной безопасности и военной разведки страны. Встреча состоялась в связи с заявлением президента Чехии Милоша Земана о том, что «Новичок» производился и складировался в стране.



В то же время в чешском Минобороны сообщали, что страна тестирует и синтезирует вещества, относящиеся к группе «Новичок», но в количествах, которые по международной конвенции о запрете химического оружия не считаются производством.



В обоих случаях речь шла об агенте А-230. Однако в отчетах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об обнаруженном на месте отравления Скрипаля нервно-паралитическом веществе упоминается агент А-234. В то же время само название вещества в документе не уточняется. Великобритания же признала эти выводы доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона.