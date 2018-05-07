В Чехии определились с производством «Новичка»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране не производилось, не синтезировалось и не хранилось вещество класса «Новичок», которым в Великобритании, предположительно, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает русская служба «Радио Прага» в понедельник, 7 мая.
Бабиш сделал свое заявление после обсуждения вопроса о наличии нервно-паралитического вещества на территории республики с главами Службы информационной безопасности и военной разведки страны. Встреча состоялась в связи с заявлением президента Чехии Милоша Земана о том, что «Новичок» производился и складировался в стране.
В то же время в чешском Минобороны сообщали, что страна тестирует и синтезирует вещества, относящиеся к группе «Новичок», но в количествах, которые по международной конвенции о запрете химического оружия не считаются производством.
В обоих случаях речь шла об агенте А-230. Однако в отчетах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об обнаруженном на месте отравления Скрипаля нервно-паралитическом веществе упоминается агент А-234. В то же время само название вещества в документе не уточняется. Великобритания же признала эти выводы доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.