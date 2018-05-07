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Машина велокоманды "Астана" врезалась в дорожный знак и едва не сбила человека на гонке

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 18:59
Машина велокоманды "Астана" врезалась в дорожный знак и едва не сбила человека на гонке
Кадры видео в Youtube
Автомобиль велокоманды "Астана" попал в неприятный инцидент на последнем, четвертом этапе гонки "Тур Йоркшира" в Великобритании, передают Vesti.kz.

Машина снесла дорожный знак. При этом маршал, который с помощью флагов предупреждал велогонщиков, успел убежать и не пострадал. Издание Road.cc отмечает, что причиной инцидента мог стать поворот и "слепая зона" на дороге.

В свою очередь BBC связалось с маршалом, которым оказался 35-летний Филипп О'Салливан, работавший на гонке как волонтер. Он отметил, что после инцидента "у него нет царапин" и выразил надежду, что эта ситуация не запятнает репутацию "Тура Йоркшира", за которым в этом году следили два миллиона человек.

Организаторы "Тура Йоркшира" начали немедленное расследование по происшествию с автомобилем "Астаны".



Официальный Twitter "Астаны" опубликовал заявление по ситуации. Казахстанская команда пообещала, что подобный инцидент больше не повторится.

"Мы очень сожалеем об инциденте с командной машиной. Спортивный директор, который управлял автомобилем, сразу после гонки связался с организаторами и принес наши извинения. Мы также пытался связаться с маршалом. Мы сожалеем и хотим, чтобы подобное больше не повторялось", - говорится в заявлении "Астаны".

Отметим, что лучший результат в генеральной классификации "Тура Йоркшира" среди гонщиков "Астаны" показал Магнус Корт, занявший 19-е место. На этой гонке датчанин выиграл второй этап и некоторое время возглавлял общий зачет.

"Тур Йоркшира" проводится с 2015 года. Гонку организовали после успешного старта "Тур де Франс"-2014, когда первые три этапа пролегали по территории Великобритании.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:54
Masqara. Belgi berýshi azamat aman-saý qalģany jaqsy boldy...
 
 

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