Машина велокоманды "Астана" врезалась в дорожный знак и едва не сбила человека на гонке

Автомобиль велокоманды "Астана" попал в неприятный инцидент на последнем, четвертом этапе гонки "Тур Йоркшира" в Великобритании, передают Vesti.kz.
Машина снесла дорожный знак. При этом маршал, который с помощью флагов предупреждал велогонщиков, успел убежать и не пострадал. Издание Road.cc отмечает, что причиной инцидента мог стать поворот и "слепая зона" на дороге.
В свою очередь BBC связалось с маршалом, которым оказался 35-летний Филипп О'Салливан, работавший на гонке как волонтер. Он отметил, что после инцидента "у него нет царапин" и выразил надежду, что эта ситуация не запятнает репутацию "Тура Йоркшира", за которым в этом году следили два миллиона человек.
Организаторы "Тура Йоркшира" начали немедленное расследование по происшествию с автомобилем "Астаны".
Официальный Twitter "Астаны" опубликовал заявление по ситуации. Казахстанская команда пообещала, что подобный инцидент больше не повторится.
"Мы очень сожалеем об инциденте с командной машиной. Спортивный директор, который управлял автомобилем, сразу после гонки связался с организаторами и принес наши извинения. Мы также пытался связаться с маршалом. Мы сожалеем и хотим, чтобы подобное больше не повторялось", - говорится в заявлении "Астаны".
Отметим, что лучший результат в генеральной классификации "Тура Йоркшира" среди гонщиков "Астаны" показал Магнус Корт, занявший 19-е место. На этой гонке датчанин выиграл второй этап и некоторое время возглавлял общий зачет.
"Тур Йоркшира" проводится с 2015 года. Гонку организовали после успешного старта "Тур де Франс"-2014, когда первые три этапа пролегали по территории Великобритании.
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