Из банков Казахстана продолжают утекать вклады

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. За год депозитный портфель казахстанских банков сократился на 178 миллиардов тенге. В минус ушла половина БВУ.



Совокупный объем депозитов БВУ РК за год, к концу марта 2018, уменьшился на 1,1% (минус 177,8 миллиарда тенге), и составил 16,4 триллиона тенге. Годом ранее объем депозитного портфеля показывал рост на 4%.



За март 2010-2018 года перекос в структуре вкладов БВУ РК сократился до минимума. Если на конец марта 2010 года в портфеле вкладов преобладали со значительным перевесом корпоративные депозиты — 72,9% против 27,1% розничных вкладов, то уже на конец марта 2018 года на долю вкладов юрлиц приходится 50,8%, доля вкладов физлиц составляет 49,2%. Годом ранее было 54,4% и 45,6% соответственно.



Нарастила за год объем вкладов ровно половина банков — 16 из 32 БВУ.



Лидирует Kaspi bank с приростом в 177,7 миллиарда тенге (21,9%) — до 990,5 миллиарда тенге. Доля от БВУ РК выросла с 4,9% до 6%. Банк переместился за год с восьмого на шестое место среди БВУ РК по объему вкладов.



На втором месте — Сбербанк, который увеличил портфель вкладов на 145,6 миллиарда тенге (13,1%) — до 1,3 триллиона тенге. Доля от БВУ РК выросла с 6,7% до 7,6%. Сбербанк продолжает занимать четвертое место среди БВУ РК по объему вкладов.



Замыкает тройку лидеров First Heartland Bank с годовым приростом в 130,4 миллиарда тенге (в 15,1 раза) — до 139,7 миллиарда тенге. Доля от БВУ РК выросла с 0,1% до 0,8%. Банк после смены владельцев переместился с 28 места сразу на девятое по объему вкладов.