«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Мая
+22...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В атмосфере зафиксирована рекордная концентрация углекислого газа

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 05:40
В атмосфере зафиксирована рекордная концентрация углекислого газа
.
Среднемесячный уровень содержания углекислого газа в атмосфере достиг максимального значения за всю историю наблюдений, сообщили ученые из Института океанографии Скриппс Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В апреле концентрация углекислого газа в атмосфере составляла более 410 ppm (миллионных долей. — Прим. ред.), согласно данным погодной обсерватории на Мауна-Лоа. Таким образом, с 1958 года, когда ученые Института океанографии Скриппс начали отслеживать этот показатель, содержание углекислоты выросло на 30 процентов.

В 2013 году концентрация углекислого газа впервые в истории человечества превысила отметку в 400 ppm. По оценкам ученых, в последние 800 тысяч лет этот показатель колебался, однако до промышленной революции никогда не превышал уровень в 300 ppm.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика