Американский священник придумал способ пережить конец света

Американский телепроповедник Джим Бэккер призвал своих последователей покупать у него хижины на плато Озарк, чтобы прятаться там во время апокалипсиса. Об этом сообщает издание Belleville News-Democrat.



"Куда вы пойдете, когда мир будет в огне? Куда? Вот место для людей Бога", - заявил 78-летний телепроповедник в своей передаче, демонстрируя населенный пункт Морнингсайд, который он строит в штате Миссури. По его словам, это лучшее место, чтобы пережить конец света, согласно исследованиям правительства и NASА. "Вот почему Бог привел нас сюда", - пояснил он.



Помимо хижин в Морнингсайде, Бэккер предложил приобретать у него воду и годовые запасы еды. Также в его интернет-магазине продаются солнечные батареи, рации и другое оборудование для сурвивалистов.



Плато Озарк располагается в центральной части США на правом берегу реки Миссисипи. Его площадь составляет около 120 тысяч квадратных метров. Культура белого населения там носит консервативный характер и сохраняет многие черты сельского уклада ранних переселенцев.



Джим Бэккер вел христианские телепередачи с 1960-х годов. В конце 1980-х его обвинили в изнасиловании и мошенничестве. Суд признал справедливость обвинений по 24 пунктам и приговорил его к тюремному заключению на пять лет. Выйдя на свободу, Бэккер продолжил выступать с телепроповедями. После стрельбы в школе во Флориде в феврале 2018 года он заявил, что во сне ему явился Бог в камуфляжной форме и с винтовкой AR-15 за спиной и объявил, что поддерживает план Дональда Трампа раздать учителям оружие.



В США существует субкультура сурвивалистов ("выживальщиков"), которые увлечены подготовкой к жизни после гибели современной цивилизации. Такие сообщества есть и в других странах, в том числе в России.



В январе сообщалось, что 17-летний американец Алекс Мейсон рассказал о подготовке к концу света, которую он ведет несколько лет. Он запасает продукты вроде круп и консервов и все время носит с собой набор предметов первой необходимости: рюкзак с водой и едой на пару дней и аптечкой.