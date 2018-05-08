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Школьница поступила в 113 вузов: Ее стипендия составляет 4,5 миллиона долларов

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Школьница поступила в 113 вузов: Ее стипендия составляет 4,5 миллиона долларов
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В США 17-летняя школьница Жасмин Харрисон поступила в 113 вузов, хотя в некоторых университетах за прием заявки необходимо заплатить 90 долларов. На сегодняшний день размер стипендии несовершеннолетней американки должен составить 4,5 миллиона долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Абитуриентка заканчивает школу, расположенную в Северной Каролине, с наивысшим баллом. Она вместе с мамой потратила целые ночи, чтобы правильно заполнить все бланки, необходимые для поступления в вузы. По словам девушки, усталость была настолько сильной, что ей приходилось петь песни.

Позже американка стала получать ответы из высших образовательных учреждений. Ее готовы были принять в число студентов 113 заведений. Общая сумма всех стипендий составила 4,5 миллиона долларов.

Школьница все-таки сделала сложный выбор. Она захотела стать медсестрой в интенсивной терапии для новорожденных малышей. Получать образование американка будет в колледже "Беннет".
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:14
Qap-qara boıjetken yeken, ádemi. Ári, talpynysyna shek joq yeken
 
 

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