Фанаты с помощью HBO выбрали следующего соперника для Головкина

Who do you want to see @GGGBoxing fight next? — HBOboxing (@HBOboxing) 6 мая 2018 г.



Любители бокса выбрали следующего соперника для казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz.Телеканал HBO в своем твиттере предложил фанатам проголосовать за наиболее желаемого оппонента GGG. В списке претендентов на следующий поединок с казахстанцем три кандидатуры: мексиканец Сауль "Канело" Альварес, британец Билли Джо Сондерс, владеющий титулом WBO в среднем весе, и американец Джермалл Чарло, а также вариант "Кто-нибудь другой".По итогам голосования победу "большинством" одержал Альварес. За него отдали голос 43 процента участвующих фанатов. На шесть процентов меньше у Сондерса - 37. В свою очередь, Чарло хотят видеть в качестве соперника GGG 16 процентов. Четыре процента предпочли "другой вариант".Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна. Поединок, прошедший на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), завершился победой Головкина уже во втором раунде. Тем самым чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин повторил рекорд бывшего абсолютного чемпиона мира в этом же весе американца Бернарда Хопкинса.Позже Головкин попросил о еще одной отсрочке обязательной защиты титула IBF. В организации требуют от чемпиона провести обязательную защиту титула с украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа 2018 года.