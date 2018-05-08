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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Власти Минска отказали в проведении шествия "Бессмертный полк"

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 11:43
Власти Минска отказали в проведении шествия "Бессмертный полк"
© Sputnik
АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Шествия "Бессмертный полк" официально не будет во время празднования 9 мая в Беларуси.

По словам председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанны Романович, 9 мая во время возложения цветов школьники и активисты Белорусского республиканского союза молодежи традиционно выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Мы, может быть, не назвали ее так – акцией "Бессмертный полк", но такой элемент или эпизод, он есть в праздновании", – цитирует Sputnik Беларусь слова Романович.

Однако, сторонники "Бессмертного полка" заявляют, что акция будет проведена, невзирая на запрет городских властей.

В 2018 году акцию "Бессмертный полк" поддержало больше сотни стран.

В Казахстане шествие пройдет 9 мая практически во всех городах страны.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 12:09
Скоро луканоиды совсем забудут, что каждый третий беларус погиб в войне! Позор им!
 
 

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