Власти Минска отказали в проведении шествия "Бессмертный полк"

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Шествия "Бессмертный полк" официально не будет во время празднования 9 мая в Беларуси.



По словам председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанны Романович, 9 мая во время возложения цветов школьники и активисты Белорусского республиканского союза молодежи традиционно выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.



"Мы, может быть, не назвали ее так – акцией "Бессмертный полк", но такой элемент или эпизод, он есть в праздновании", – цитирует Sputnik Беларусь слова Романович.



Однако, сторонники "Бессмертного полка" заявляют, что акция будет проведена, невзирая на запрет городских властей.



В 2018 году акцию "Бессмертный полк" поддержало больше сотни стран.



В Казахстане шествие пройдет 9 мая практически во всех городах страны.