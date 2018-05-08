СМИ: Дональд Трамп отменит ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп в Twitter написал, что объявит о своем решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая 2018 года в 14:00 по вашингтонскому времени (24:00 аст). Как ожидается, Трамп отменит сделку, сообщает газета The New York Times.



Европейские дипломаты пришли к выводу, что им не удалось убедить президента США в том, что выход из ядерной сделки с Ираном может привести Запад к новой конфронтации с Тегераном. По словам одного из них, шансы на то, что Дональд Трамп сохранит соглашение, «очень малы». В Вашингтоне надеялись добиться от Тегерана пересмотра условий соглашения, однако иранцы говорят, что об этом не может быть и речи.



Напомним, соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы было достигнуто в июле 2015 года. Участниками СВПД являются Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (США, Великобритания, Россия, Китай, Франция), а также Германия. План предусматривает отмену санкций ООН, ЕС и Соединенных Штатов, которые были наложены на Иран из-за его ядерной программы. О реализации сделки было объявлено в январе 2016 года, а Вашингтон отменил ограничения.



Как сообщает ТАСС, Трамп неоднократно называл эту сделку «пагубной». Он утверждал, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а только отсрочила ее. 12 января 2018 года Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения, выработанные в ходе переговоров с европейскими странами. В конце апреля представитель американской администрации заявил, что США, Германия, Великобритания и Франция добились прогресса на переговорах о корректировках в СВПД, однако окончательного решения пока нет.