Казахстанец взломал систему банкомата в России и украл миллион рублей

33-летний казахстанец взломал банкомат с помощью программы на ноутбуке и похитил миллион рублей, однако сбежать ему не удалось из-за сработавшей сигнализации, сообщает агентство "Астрахань 24".



В Астрахани житель Казахстана посреди ночи взломал банкомат на улице Островского. Совершить преступление ему помогал сообщник.



По версии региональной прокуратуры, мужчина испортил корпус устройства, чтобы подключить к нему свой ноутбук. В гаджете находилось программное обеспечение, которое позволило передать сигнал подельнику. Тот заблокировал банкомат, и злоумышленники сняли деньги.



Отметим, что забрать оставшийся в устройстве еще один миллион рублей у казахстанца не получилось, так как сработала сигнализация и на место прибыли полицейские.



Уголовное дело направлено в Советский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу.