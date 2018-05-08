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Нового премьер-министра избрали в Армении

Просмотров:14 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Нового премьер-министра избрали в Армении
Sputnik/РИА
Национальное собрание (парламент) Армении избрало во вторник премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" ("Исход") Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

Во втором туре за кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов, против - 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.

В ходе голосования 1 мая Пашинян набрал лишь 45 голосов из необходимых 53.

С 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
Источник: Tengrinews.kz
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