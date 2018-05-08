Halyk Bank предупредил казахстанцев о мошенниках в соцсетях

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Halyk Bank рассказал о хитрых мошенниках, орудующих в соцсетях. Предупреждение опубликовано на официальном сайте банка.



"Предостерегаем Вас от прохождения "платных опросов" в социальных сетях: это орудуют мошенники! В мошеннических объявлениях используются корпоративные цвета Halyk Bank, шрифты, логотипы, фотографии продуктов и сотрудников в униформе, фальшивые отзывы вымышленных лиц, контакты несуществующей "службы поддержки клиентов", — говорится в объявлении.



Сообщается, что Halyk Bank никогда не проводит платных опросов своих клиентов и не собирает клиентские данные через сторонние интернет-сайты.



Также авторы предупреждения перечислили меры, которые могут помочь не оказаться в руках мошенников.



В банке не советуют казахстанцам доверять объявлениям с предложениями легкого выигрыша или подозрительно выгодной покупки, рекомендуют держать в тайне персональные данные (номер телефона, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, реквизиты банковской карты).



Кроме того, интернет-адреса сайтов надо проверять, так как мошенники могут скопировать любой сайт, а телефонные звонки с незнакомых номеров – подозрительны. Сообщать звонящим коды подтверждения, полученные от банка через смс-сообщения, не стоит — сотрудники банка не уполномочены запрашивать эти данные по телефону.