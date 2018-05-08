Северная Корея поставила условие для отказа от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
"Нужно только, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация будет осуществима", - цитирует Ким Чен Ына агентство.
Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.
Переговоры состоялись 7-8 мая. Отмечается, что это уже второй визит Ким Чен Ына в Китай. В конце марта северокорейский лидер побывал с неофициальным визитом в Пекине.
Лидер КНДР во время встречи с председателем КНР выразил надежду на выстраивание доверительных отношений с США.
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