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Северная Корея поставила условие для отказа от ядерного оружия

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:49
Северная Корея поставила условие для отказа от ядерного оружия
REUTERS©
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Нужно только, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация будет осуществима", - цитирует Ким Чен Ына агентство.

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Переговоры состоялись 7-8 мая. Отмечается, что это уже второй визит Ким Чен Ына в Китай. В конце марта северокорейский лидер побывал с неофициальным визитом в Пекине.

Лидер КНДР во время встречи с председателем КНР выразил надежду на выстраивание доверительных отношений с США.
Источник: Tengrinews.kz
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