АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Известный казахстанский банкир Жомарт Ертаев задержан в Москве, сообщает телеграм-канал Mash."Там внизу, около дорогих машин лежит олигарх Жомат Ертаев, глава "Алма-групп", вместе со своим подчиненным, бывшим исполнительным директором "Тройка-Д-Банка" Андреем Третьяковым. Их подозревают в мошенничестве (и еще двоих человек)", — говорится в сообщении телеграм-канала.По данным Mash, Ертаев в России уже три года находится в федеральном розыске.Спецоперация была проведена на территории делового центра Москвы-Сити: автомобиль Ертаева и его сопровождения блокировали прямо на дороге.В задержании банкира были задействованы бойцы спецназа.Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с середины 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа.После освобождения он несколько лет возглавлял кабельное телевидение ТОО "Алма ТВ". В сентябре 2016 года Ертаев стал председателем совета директоров ООО "Алма Групп" и президентом компании.С мая 2017 года – председатель совета директоров АО "Тройка-Д Банк" (владеет 5% акций банка) и АО "Волго-Окский коммерческий банк".