«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Мая
+26...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Банкир Жомарт Ертаев задержан в Москве

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 07:26
Банкир Жомарт Ертаев задержан в Москве
© Foto : ТОО "Алма ТВ"
АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Известный казахстанский банкир Жомарт Ертаев задержан в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

"Там внизу, около дорогих машин лежит олигарх Жомат Ертаев, глава "Алма-групп", вместе со своим подчиненным, бывшим исполнительным директором "Тройка-Д-Банка" Андреем Третьяковым. Их подозревают в мошенничестве (и еще двоих человек)", — говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным Mash, Ертаев в России уже три года находится в федеральном розыске.



Спецоперация была проведена на территории делового центра Москвы-Сити: автомобиль Ертаева и его сопровождения блокировали прямо на дороге.

В задержании банкира были задействованы бойцы спецназа.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с середины 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа.

После освобождения он несколько лет возглавлял кабельное телевидение ТОО "Алма ТВ". В сентябре 2016 года Ертаев стал председателем совета директоров ООО "Алма Групп" и президентом компании.

С мая 2017 года – председатель совета директоров АО "Тройка-Д Банк" (владеет 5% акций банка) и АО "Волго-Окский коммерческий банк".
Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика