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Определились первые десять финалистов "Евровидения-2018"

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 08:08
Определились первые десять финалистов "Евровидения-2018"
REUTERS/Pedro Nunes©
Определились первые десять финалистов "Евровидения-2018" по итогам первого полуфинала, который прошел на арене Altice в Парке Наций в Лиссабоне, сообщается на сайте конкурса.

За путевки в финал боролись представители 19 стран. В итоге в финал прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Отмечается, что результат определяли совместные оценки жюри конкурса и телезрителей.

10 мая состоится второй полуфинал популярного песенного конкурса. За право выхода в финал будут бороться еще 17 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина и Россия.

Финал "Евровидения-2018" состоится в Португалии 12 мая. Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля Нетту Барзилай.

Источник: Tengrinews.kz
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