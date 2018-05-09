Их было восемь братьев, в войне выжил один: удивительная история казахстанца

Муталяп Аубакиров

Восемь братьев из одной семьи с 1941 года ушли на фронт из казахстанского села Чистяковка, домой вернулся лишь один из них. О судьбе фронтовика Муталяпа Аубакирова рассказала его внучкаАСТАНА, 9 мая — Sputnik, Айсулу Жумагулова. Уроженцу села Чистяковка на севере Казахстана Муталяпу Аубакирову посчастливилось выжить в пекле Великой Отечественной войны, встретить на чужбине свою любовь и оставить после себя большую семью, которая бережно хранит память о своем предке.Историю Муталяпа Аубакирова рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан его внучка Алия. У покойного Муталяпа было семь братьев, все они отправились на войну.Молодой Муталяп попал на Ленинградский фронт, где получил медаль за помощь в прорыве блокады. Аубакиров навел пушечное орудие и одним выстрелом разбил дзот, который пытались уничтожить четыре дня.На войне получил серьезное ранение — был контужен. Долгое время он провел в полевом госпитале под Ленинградом и смог выжить благодаря сильнейшим врачам.Аубакиров встретил победу в Кёнигсберге в звании старшего лейтенанта, а в 1945 году его перевели на Дальневосточный фронт воевать с японцами. Однако добраться туда он не успел: пока солдат пересылали на передовую, война успела закончиться."Аташка (дедушка — ред.) не успел принять участия в войне с японцами, и его перенаправили в лагерь для военнопленных-японцев на Дальнем Востоке, на границе, где-то в Читинской области", — рассказала Алия.Внучка фронтовика смеется, что не попав на сражения на Дальнем Востоке, ее дедушка привез оттуда главный трофей — невесту."Женился, привез в Казахстан. Моя бабушка Надежда Михайловна — русская, поэтому семья дедушки ее долго не принимала. Бабушка за это время научилась лучше всех готовить бешбармак и говорить на литературном казахском языке, и сейчас является главой всей семьи. Когда кто-то рождается, женится или умирает — все звонят ей, чтобы узнать о казахских традициях, которые она изучила по книгам и знает лучше всех", — продолжает Алия.В этом году Надежде Михайловне исполнилось 90 лет, она является тружеником тыла, живет в Астане, родные каждый год ходят с ней на парад."Из восьми сыновей с войны вернулся только мой дедушка. Приехал в родное село, преподавал в местной школе, принимал участие в разработке учебных материалов по экономике и финансам. Из дедушкиных братьев никто не выжил, и он помогал племянникам. Последнюю медаль, которую он очень долго ждал, — медаль Жукова — мы получили через полгода после смерти дедушки", — отметила Алия.После войны у Муталяпа Аубакирова родились трое детей, затем появились на свет шестеро внуков, шестеро правнуков и один праправнук. В семье есть традиция — каждый год ходить к столичному Монументу защитникам Отечества, поздравлять ветеранов, участвовать в марше "Бессмертный полк" в Астане."Например, для моей мамы День Победы — это самый любимый праздник. Для нас это скорее день памяти моего аташки, этот день ассоциируется только с ним. В этот день к нашей бабушке приходят друзья, родственники, мы накрываем стол, вместе вспоминаем истории из жизни", — рассказала Алия.По ее словам, дедушка никогда не рассказывал им об ужасах войны. Она до сих пор помнит, как он вызывал хохот у маленьких внуков, показывая, как прыгал через болота с автоматом."У него была одна история о чудесном спасении. Однажды он и его сослуживцы спали в поле в своих плащах-палатках после тяжелых боев. Дедушка расположился под деревом и проснулся среди ночи, потому что какой-то солдат пытался вытащить из-под него плащ-палатку. Дед разозлился и ушел спать в другое место. Только он лег, через пару секунд под то дерево, откуда он ушел, упал снаряд. Он говорил, что кто бы это ни был — реальный человек или ангел, но он спас ему жизнь. Тогда впервые за долгое время он просто встал и помолился", — поделилась Алия.Алия сейчас живет в Европе. Там война не коснулась местного населения так сильно, как в Казахстане.В Европе День Победы называется Днем памяти и примирения и отмечается не девятого, а восьмого мая. Дело в том, что из-за разницы во времени акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан восьмого мая, в СССР в это время уже наступило девятое."Например, в Австрии 8 мая празднуется очень скромно. Я жила в Вене, где установлен огромный памятник советскому солдату, вандалы часто обливают памятник краской. Восьмого мая к этому па мятнику всегда приходят послы от стран-союзников, возлагают цветы, звучит музыка. В основном приходят выходцы из постсоветских стран, представители народов стран-союзников — французы, англичане, американцы", — рассказала Алия.В Лондоне этот день отмечается шире — приходит много людей, которые возлагают цветы, поздравляют ветеранов, проходит марш, варится каша. Местные жители с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, приходят семьями.Алия уверена, что тот, кто не помнит прошлого, никогда не будет ценить будущее."То поколение — последнее, которое столкнулось с ужасом мировой войны. Вернувшись с поля боя, они отстраивали все заново, восстанавливали жизнь в городах и селах. Мы можем только говорить об этом, а они все это видели. Только благодаря им мы можем понять, как много значит сегодняшний мир. Особенно это важно для такой многонациональной страны, как Казахстан", — заключила она.