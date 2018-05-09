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В каждой семье остается кровавый след: Назарбаев поздравил с Днем Победы

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 10:16
В каждой семье остается кровавый след: Назарбаев поздравил с Днем Победы
фото: NUR.KZ
Нурсултан Назарбаев поздравил ветеранов с Днем Победы. Президент принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, передает NUR.KZ.

Президента встретил почетный караул и под звуки оркестра сопроводил к Вечному огню. После чего состоялась минута молчания и прозвучал гимн республики.

"Уважаемые казахстанцы, ветераны Великой войны. Сегодня мы празднуем 73-ю годовщину победы в ВОВ. Все дальше и дальше от нас это время, но острота понимания и важности этого события никогда не будет ослабевать в памяти наших людей. Мы помним, как в жестокой войне отцы шли через огонь, поднимались в атаку, защищали родину, наше спокойствие, мирное небо над головой. Они проявляли героизм. 500 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Половина из миллиона 800 тысяч наших земляков не вернулись. В каждой семье остается кровавый след это войны.

В каждой семье остается кровавый след: Назарбаев поздравил с Днем Победы


В каждой семье остается кровавый след: Назарбаев поздравил с Днем Победы


Мы государство мирное, строим независимую страну, имея дружеское окружение, стабильность внутри страны, дружбу, взаимопонимание. Я считаю, что в этом залог всех наших будущих успехов. Но мы помним эту войну и держим порох сухим. Военные учения на полигоне Отар показали, что мы создали армию, оснастили армию техникой, обучили кадры и будем совершенствовать это ради того, чтобы защищать нашу землю, наш народ", - заявил президент.

Затем Елбасы обратился к ветеранам.

"Конечно, вам много лет, много воспоминаний, вас остается все меньше, от этого грустно. Когда вы рядом , мы чувствуем себя с вами более стабильно, учимся быть патриотами и любить землю отцов, и до последней капли крови готовы отдать ее за нашу отчизну. Поздравляю вас с праздником, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго", - заключил Нурсултан Абишевич.

Затем президент лично пожал руку каждому присутствующему ветерану.
Источник: nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • botden
  • Жанар
 мыряльщик (Посетители) Сегодня, 12:05
Спасибо всем участникам Бессмертного полка! Товарищу со Знаменем Победы отдельное спасибо!
Память остается в семьях. Поэтому наши люди выходят с портретами своих родственников, почтить их память, выразить благодарность им. Они добыли Победу ценой собственного здоровья и жизни.
 
-1
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МаккенZи (Посетители) Сегодня, 11:06
Батырхан- "Журавли".

С праздником и тебя, мистер президент..
 
-1
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  • мыряльщик
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:57
Jeńis kúni qutty bolsyn. Aman bolaıyq aģaıyn...
 
 

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