Цена нефти превысила 77 долларов впервые с 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,8 процента, до 77,04 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи. Это произошло на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном, передает ТАСС.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 77 долларов за баррель 27 ноября 2014 года.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои "ядерные амбиции". В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. В МИД РФ отметили, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвали решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном. Генеральный секретарь ООН выразил "глубокую обеспокоенность" этим шагом властей США и призвал остальные страны поддержать сделку с Ираном.
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