Назван самый влиятельный человек в мире

Лидер Китая Си Цзиньпин возглавил рейтинг самых влиятельных людей по версии журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания, передает Ria.ru.



Отмечается, что выбор редакции обусловлен небывалыми властными полномочиями, сосредоточенными в руках председателя КНР. "Подобного культа личности здесь не было со времен Мао", – говорится в статье.



Путин, ранее лидировавший в списке, в этом году занял второе место. Он, однако, обошел президента США Дональда Трампа, который опустился на третью строчку. Подчеркивается, что, несмотря на незначительные успехи в продвижении своей повестки дня и скандалы, окружающие его деловую и личную жизнь, он остается главнокомандующим "ведущей экономической и военной державы мира".



На четвертом месте расположилась канцлер Германии Ангела Меркель. Пятерку замыкает самый богатый человек в мире Джефф Безос – основатель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома Washington Post.



Издание отмечает, что руководствовалось рядом критериев при составлении рейтинга. В первую очередь речь шла о способности влиять на значительный круг людей. В расчет также принимали финансовые ресурсы и то, насколько активно участники списка используют свою власть.