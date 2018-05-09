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Назван самый влиятельный человек в мире

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Назван самый влиятельный человек в мире
фото из открытых источников
Лидер Китая Си Цзиньпин возглавил рейтинг самых влиятельных людей по версии журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания, передает Ria.ru.

Отмечается, что выбор редакции обусловлен небывалыми властными полномочиями, сосредоточенными в руках председателя КНР. "Подобного культа личности здесь не было со времен Мао", – говорится в статье.

Путин, ранее лидировавший в списке, в этом году занял второе место. Он, однако, обошел президента США Дональда Трампа, который опустился на третью строчку. Подчеркивается, что, несмотря на незначительные успехи в продвижении своей повестки дня и скандалы, окружающие его деловую и личную жизнь, он остается главнокомандующим "ведущей экономической и военной державы мира".

На четвертом месте расположилась канцлер Германии Ангела Меркель. Пятерку замыкает самый богатый человек в мире Джефф Безос – основатель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома Washington Post.

Издание отмечает, что руководствовалось рядом критериев при составлении рейтинга. В первую очередь речь шла о способности влиять на значительный круг людей. В расчет также принимали финансовые ресурсы и то, насколько активно участники списка используют свою власть.
Источник: kazpravda.kz
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