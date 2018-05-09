Акция "Незабытые герои" стартует в Казахстане

В Казахстане стартует акция "Незабытые герои", в рамках которой планируется разыскать родственников казахстанских солдат-героев, по разным причинам не получивших заслуженных наград. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского центра "Сакральный Казаxстан" Берик Абдыгалиулы, передает Kazpravda.kz.
"При поддержке партии "Нұр Отан" начинаем акцию "Незабытые герои". Найдены наградные листы еще 117 наших соотечественников, представленных к званию Героя Советского Союза, но не получивших указанную награду. Будем искать родственников Героев. Об их подвиге должны знать все", – написал Берик Абдыгалиулы в Facebook.
В опубликованном сообщении он процитировал комментарий первого заместителя председателя партии "Нұр Отан" Маулена Ашимбаева.
"В преддверии Дня Победы наша партия инициировала акцию "Незабытые герои". Идея чествования казахстанских героев, кто совершил подвиги в годы войны, но в силу разных причин не получил заслуженной награды, принадлежит известному общественному деятелю Берику Абдыгалиулы. Мы поддержали эту идею, так как считаем, что страна должна всегда помнить и чтить всех своих героев. И нужно сделать все, чтобы память о них всегда жила в наших сердцах", – подчеркнул Ашимбаев.
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