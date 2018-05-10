Посольство РФ о высылке журналистов: Киев нарушил международные обязательства

АСТАНА, 10 мая – Sputnik. Посольство России на Украине заявило, что депортация из страны корреспондентов российских каналов является нарушением Киевом международных обязательств.



Ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналисток телеканалов "Россия" и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Им был запрещен въезд на Украину сроком на три года. По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В СБ Украинызаявили, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения".



"Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений, в частности, пункт 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и статью 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года", — говорится в заявлении посольства, передает РИА Новости.



В диппредставительстве подчеркнули, что это не первый случай такого рода, и, несмотря неоднократные обращения посольства, украинские власти не принимают никаких мер для исправления складывающейся ненормальной ситуации.



"Считаем, что такое демонстративное бездействие чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами. Но это — не наш выбор. Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога", — добавили в посольстве.