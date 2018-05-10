Причины задержания Жомарта Ертаева в Москве назвали в МВД

Причины задержания казахстанского банкира и предпринимателя Жомарта Ертаева назвали в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин РК Ертаев Жомарт, находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.



По данным МВД, он, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.



В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.



Бойцы спецназа задержали казахстанского банкира и предпринимателя Жомарта Ертаева в центре Москвы 8 мая. Автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге.