«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Мая
+20...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жителей столицы обяжут чипировать домашних животных

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Жителей столицы обяжут чипировать домашних животных
Фото из открытых источников
Владельцев домашних животных в Астане обяжут чипировать своих питомцев, передает Kazpravda.kz.

"По поручению акима города Астана Асета Исекешева цифровизация должна затронуть все сферы жизни столицы. Особое место акимат города уделяет вопросу заботы о домашних животных. Chief digital Officer столицы-заместителем акима Астаны Маликой Бектуровой дано поручение по внедрению электронной системы контроля и учета домашних животных. На сегодняшний день компанией проводятся работы по включению всех необходимых требований для использования ветеринарными клиниками столицы", – написал председатель правления АО "Astana Innovations" Олжас Сартаев в Facebook.

По его словам, планируется создание медицинской информационной системы, которая будет состоять из истории болезни животных, данных о хозяевах. Система будет интегрирована с международными аналогами.

Олжас Сартаев также рассказал о том, как будет работать система. Под кожу животного будет вживляться микро-чип, после чего данные начнут заноситься в систему, в результате этого будет сформирована база данных всех животных города.

Он отметил, что чипирование позволит проводить систематизацию и контроль за каждым домашним животным, упростит процесс поиска хозяев в случае утери животных. Также, по его словам, создание медицинских карт животных повысит эффективность медицинской деятельности.

"В целом можно точно сказать, если животное в системе, то его нельзя потерять, за него несут ответственность. Технологии переведут сферу полностью в открытое поле, это откроет новые возможности законодательного урегулирования содержания домашних животных", – отметил Сартаев.

По его словам, все ветеринарные клиники будут оснащены данной информационной системой. Чипирование животных станет обязательной процедурой, эта норма будет закреплена в Правилах благоустройства и содержания животных.

Олжас Сартаев добавил, что закуп чипов будет производиться госпредприятием, который станет единым поставщиком. Будет утвержден единый тариф по реализации чипов. Он отметил, что сегодня в некоторых местах чипы продают по 1500 тенге, при этом работа стоит 2000 тенге, при себестоимости чипов на уровне 300 тенге.

"Учитывая высокую социальную значимость проекта, важность заботы и защиты "братьев наших меньших" призываю всех жителей города, специалистов, профессионалов к участию в реализации нашего проекта. Нам нужны все: юристы, IT-специалисты, общественники, специалисты по инфраструктурным проектам", – добавил он.
Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика