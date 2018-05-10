Жителей столицы обяжут чипировать домашних животных

Владельцев домашних животных в Астане обяжут чипировать своих питомцев, передает Kazpravda.kz.
"По поручению акима города Астана Асета Исекешева цифровизация должна затронуть все сферы жизни столицы. Особое место акимат города уделяет вопросу заботы о домашних животных. Chief digital Officer столицы-заместителем акима Астаны Маликой Бектуровой дано поручение по внедрению электронной системы контроля и учета домашних животных. На сегодняшний день компанией проводятся работы по включению всех необходимых требований для использования ветеринарными клиниками столицы", – написал председатель правления АО "Astana Innovations" Олжас Сартаев в Facebook.
По его словам, планируется создание медицинской информационной системы, которая будет состоять из истории болезни животных, данных о хозяевах. Система будет интегрирована с международными аналогами.
Олжас Сартаев также рассказал о том, как будет работать система. Под кожу животного будет вживляться микро-чип, после чего данные начнут заноситься в систему, в результате этого будет сформирована база данных всех животных города.
Он отметил, что чипирование позволит проводить систематизацию и контроль за каждым домашним животным, упростит процесс поиска хозяев в случае утери животных. Также, по его словам, создание медицинских карт животных повысит эффективность медицинской деятельности.
"В целом можно точно сказать, если животное в системе, то его нельзя потерять, за него несут ответственность. Технологии переведут сферу полностью в открытое поле, это откроет новые возможности законодательного урегулирования содержания домашних животных", – отметил Сартаев.
По его словам, все ветеринарные клиники будут оснащены данной информационной системой. Чипирование животных станет обязательной процедурой, эта норма будет закреплена в Правилах благоустройства и содержания животных.
Олжас Сартаев добавил, что закуп чипов будет производиться госпредприятием, который станет единым поставщиком. Будет утвержден единый тариф по реализации чипов. Он отметил, что сегодня в некоторых местах чипы продают по 1500 тенге, при этом работа стоит 2000 тенге, при себестоимости чипов на уровне 300 тенге.
"Учитывая высокую социальную значимость проекта, важность заботы и защиты "братьев наших меньших" призываю всех жителей города, специалистов, профессионалов к участию в реализации нашего проекта. Нам нужны все: юристы, IT-специалисты, общественники, специалисты по инфраструктурным проектам", – добавил он.
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