Жителей столицы обяжут чипировать домашних животных

Владельцев домашних животных в Астане обяжут чипировать своих питомцев, передает Kazpravda.kz.



"По поручению акима города Астана Асета Исекешева цифровизация должна затронуть все сферы жизни столицы. Особое место акимат города уделяет вопросу заботы о домашних животных. Chief digital Officer столицы-заместителем акима Астаны Маликой Бектуровой дано поручение по внедрению электронной системы контроля и учета домашних животных. На сегодняшний день компанией проводятся работы по включению всех необходимых требований для использования ветеринарными клиниками столицы", – написал председатель правления АО "Astana Innovations" Олжас Сартаев в Facebook.



По его словам, планируется создание медицинской информационной системы, которая будет состоять из истории болезни животных, данных о хозяевах. Система будет интегрирована с международными аналогами.



Олжас Сартаев также рассказал о том, как будет работать система. Под кожу животного будет вживляться микро-чип, после чего данные начнут заноситься в систему, в результате этого будет сформирована база данных всех животных города.



Он отметил, что чипирование позволит проводить систематизацию и контроль за каждым домашним животным, упростит процесс поиска хозяев в случае утери животных. Также, по его словам, создание медицинских карт животных повысит эффективность медицинской деятельности.



"В целом можно точно сказать, если животное в системе, то его нельзя потерять, за него несут ответственность. Технологии переведут сферу полностью в открытое поле, это откроет новые возможности законодательного урегулирования содержания домашних животных", – отметил Сартаев.



По его словам, все ветеринарные клиники будут оснащены данной информационной системой. Чипирование животных станет обязательной процедурой, эта норма будет закреплена в Правилах благоустройства и содержания животных.



Олжас Сартаев добавил, что закуп чипов будет производиться госпредприятием, который станет единым поставщиком. Будет утвержден единый тариф по реализации чипов. Он отметил, что сегодня в некоторых местах чипы продают по 1500 тенге, при этом работа стоит 2000 тенге, при себестоимости чипов на уровне 300 тенге.



"Учитывая высокую социальную значимость проекта, важность заботы и защиты "братьев наших меньших" призываю всех жителей города, специалистов, профессионалов к участию в реализации нашего проекта. Нам нужны все: юристы, IT-специалисты, общественники, специалисты по инфраструктурным проектам", – добавил он.