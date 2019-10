Власти США подали иск против Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала 1,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства, передает Tengrinews.kz.



"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что подала срочный иск и получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний, предположительно без регистрации предлагающих действующие цифровые токены в США и за рубежом, что позволило привлечь 1,7 миллиарда долларов инвестиционных средств", - говорится в сообщении.



Привлечение средств началось еще в январе 2018 года, они были призваны обеспечить разработку блокчейна Telegram Open Network (TON) и мессенджера Telegram, говорится в документе.



"Подозреваемые продали примерно 2,9 миллиарда цифровых токенов под названием "Грамы" по сниженной цене 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе 1 миллиард "Грамов" - 39 американским покупателям", - сказано в документе.



Заказчики должны были получить свои "Грамы" не позднее 31 октября 2019 года при запуске блокчейна. По мнению комиссии, компании нарушили Закон о ценных бумагах США, под действие которого подпадают операции с криптовалютой, так как не зарегистрировали должным образом свои предложения о продаже и продажу "Грамов".



Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc, а также взыскал полученные ими средства и проценты с них.



Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте он привлек 1,7 миллиарда долларов от примерно 200 инвесторов - по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.