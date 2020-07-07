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Вакцинация, донорство, курение. Токаев утвердил новый Кодекс о здоровье

Просмотров:1209 Опубликовано: Сегодня, 16:58
Вакцинация, донорство, курение. Токаев утвердил новый Кодекс о здоровье
Фото:elements.envato.com
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Также Президент подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

Кодекс о здоровье стал одним из самых обсуждаемых законопроектов последних двух лет.

Норма о введении обязательной вакцинации вызвала споры среди казахстанцев. Многие высказывались против нее. При этом в Минздраве заявили, что отказ от вакцинации детей является нарушением права детей на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом "О правах ребенка в Республике Казахстан".

В итоге в кодексе вакцины разделили на добровольные и обязательные. В каждом случае будет действовать право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации. При этом детские сады могут отказать в приеме детей без прививок.

Кодекс запретит казахстанцам шуметь в рабочие дни с 22.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни - с 23.00 до 10.00. Новшество изменит статью 437 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение тишины".

Блок поправок коснулся потребителей сигарет. В кодексе электронные сигареты, системы нагревания табака и кальяны приравнены к обычным сигаретам. Возрастной ценз для продажи табачных изделий повышен с 18 до 21 года. Также введен штраф за курение в автомобиле, если в салоне находится несовершеннолетний ребенок.

Уголовная ответственность отменена за врачебные ошибки. В кодекс введен термин "медицинский инцидент", когда в результате лечения произошли неожиданные осложнения и неблагоприятный исход связан именно с особенностями организма человека. В то же время врачей ждет уголовное наказание за халатность.

Изменена норма о донорстве. Внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги или супруга либо с согласия близких родственников.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 20:50
Freeman81,
Ага, отрезал и продал)

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:52
Toryn, да потомучто они все безграмотные.
 
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  • Guz
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 19:31
Новый медбрат чет накапал новому елбасы в уши.
Ну отрежут здоровый орган, ну и черт с ним. Никто не виноват что хирург хирургировал с бодуна. Мед. инцидент.
С сигарками тож удивили.

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • Freeman81
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:51
Цитата: Toryn
Как можно убрать уголовную ответственность за ошибки врачей?

Это уже норма и поэтому ненаказуемо,за спиной каждого врача своё кладбище и совесть и не мучает,это брат издержки производства,а мы для них кролики подопытные. Витя Цой пел,муравейник живёт,кто то ножеу сломал не в счёт,а до свадьбы заживёт,а помрёт так помрёт. ЭТО ПРО НАС.
 
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  • Guz
  • Freeman81
  • babe
 Toryn (Посетители) Сегодня, 18:25
Как можно убрать уголовную ответственность за ошибки врачей?
 
 

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