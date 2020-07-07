Вакцинация, донорство, курение. Токаев утвердил новый Кодекс о здоровье

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Также Президент подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".



Кодекс о здоровье стал одним из самых обсуждаемых законопроектов последних двух лет.



Норма о введении обязательной вакцинации вызвала споры среди казахстанцев. Многие высказывались против нее. При этом в Минздраве заявили, что отказ от вакцинации детей является нарушением права детей на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом "О правах ребенка в Республике Казахстан".



В итоге в кодексе вакцины разделили на добровольные и обязательные. В каждом случае будет действовать право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации. При этом детские сады могут отказать в приеме детей без прививок.



Кодекс запретит казахстанцам шуметь в рабочие дни с 22.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни - с 23.00 до 10.00. Новшество изменит статью 437 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение тишины".



Блок поправок коснулся потребителей сигарет. В кодексе электронные сигареты, системы нагревания табака и кальяны приравнены к обычным сигаретам. Возрастной ценз для продажи табачных изделий повышен с 18 до 21 года. Также введен штраф за курение в автомобиле, если в салоне находится несовершеннолетний ребенок.



Уголовная ответственность отменена за врачебные ошибки. В кодекс введен термин "медицинский инцидент", когда в результате лечения произошли неожиданные осложнения и неблагоприятный исход связан именно с особенностями организма человека. В то же время врачей ждет уголовное наказание за халатность.



Изменена норма о донорстве. Внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги или супруга либо с согласия близких родственников.