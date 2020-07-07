Вакцинация, донорство, курение. Токаев утвердил новый Кодекс о здоровье

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Также Президент подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".
Кодекс о здоровье стал одним из самых обсуждаемых законопроектов последних двух лет.
Норма о введении обязательной вакцинации вызвала споры среди казахстанцев. Многие высказывались против нее. При этом в Минздраве заявили, что отказ от вакцинации детей является нарушением права детей на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом "О правах ребенка в Республике Казахстан".
В итоге в кодексе вакцины разделили на добровольные и обязательные. В каждом случае будет действовать право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации. При этом детские сады могут отказать в приеме детей без прививок.
Кодекс запретит казахстанцам шуметь в рабочие дни с 22.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни - с 23.00 до 10.00. Новшество изменит статью 437 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение тишины".
Блок поправок коснулся потребителей сигарет. В кодексе электронные сигареты, системы нагревания табака и кальяны приравнены к обычным сигаретам. Возрастной ценз для продажи табачных изделий повышен с 18 до 21 года. Также введен штраф за курение в автомобиле, если в салоне находится несовершеннолетний ребенок.
Уголовная ответственность отменена за врачебные ошибки. В кодекс введен термин "медицинский инцидент", когда в результате лечения произошли неожиданные осложнения и неблагоприятный исход связан именно с особенностями организма человека. В то же время врачей ждет уголовное наказание за халатность.
Изменена норма о донорстве. Внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги или супруга либо с согласия близких родственников.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz