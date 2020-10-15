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Ещё один завод по сборке легковушек заработал в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:15
Ещё один завод по сборке легковушек заработал в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Эта сфера позволяет создавать высококвалифицированные рабочие места, заявил Аскар Мамин

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия в Алматы завода по сборке легковых автомобилей марки Hyundai, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Primeminister.kz.

В церемонии открытия завода в формате телемоста приняли участие министр торговли, индустрии и энергетики Республики Корея Сон Юн Мо, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, президенты Hyundai Motor Company Ли Вон Хи и Astana Group Нурлан Смагулов.

Завод построен с учетом современных технологий мирового автомобилестроения и требований экологических стандартов. Проектная мощность предприятия на первом этапе составит 30 тыс. единиц в год, на втором этапе – до 45 тыс. единиц в год. Общий объем инвестиций превышает 28 млрд тенге. Созданы более 1 тысячи новых рабочих мест, с учетом смежных отраслей. В дальнейшем планируется открытие завода по производству автокомпонентов, что позволит обеспечить более 51% локализации и выйти на экспорт в страны СНГ.

«За девять месяцев объем производства в отрасли автомобилестроения увеличился на более 50%. Эта сфера позволяет создавать высококвалифицированные рабочие места и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью», – сказал Аскар Мамин.

Ещё один завод по сборке легковушек заработал в Казахстане


Премьер-министр подчеркнул, что открытие в Алматы производству автомобилей Hyundai является ярким примером расширения промышленной кооперации с одним из крупнейших мировых лидеров автопрома – компанией Hyundai Motor Company, а также углубления плодотворного сотрудничества Казахстана с Республикой Корея.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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