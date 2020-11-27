«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 27 Ноября
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 422.4 KZT
  • €1 = 502.78 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Братишка, не знаешь, с кем разговариваешь?" Бизнесмен обматерил полицейского

Просмотров:794 Опубликовано: Сегодня, 10:44
"Братишка, не знаешь, с кем разговариваешь?" Бизнесмен обматерил полицейского
Фото из открытых источников
На санпосту в Павлодарской области водитель иномарки матами обругал сотрудника полиции, передает zakon.kz.

Видео с инцидентом было снято на видеожетон сотрудника.

Инцидент произошел 25 ноября.

Около 14.30 53-летний водитель автомашины Mitsubishi L200, проезжая блокпост Щербакты, был остановлен для процедуры проверки соответствующих документов. Разрешение на въезд в город Павлодар у него, и у его супруги имелись. При проверке всех разрешающих документов полицейский сделал замечание водителю, чтобы он пристегнул ремень безопасности. На что водитель отреагировал агрессивно, при этом выразился в адрес сотрудника полиции нецензурной бранью. По данному факту в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 667 КРКоАП, материал рассмотрен в суде. До суда мужчина содержался в Камере временного задержания. Постановлением суда водитель подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП, - рассказал начальник местной полицейской службы Департамента полиции Галым Саргулов.

По информации, размещенной на сайте административного суда Павлодара, правонарушителем оказался павлодарский бизнесмен, в недалеком прошлом - депутат областного маслихата.

В полиции пояснили, что в соответствии со статьей 667 КРКоАП неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа влечет предупреждение или штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 5 суток.

С начала текущего года в Павлодарской области привлечены к административной ответственности 154 водителя, оказавших неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.



Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:31
Цитата: babe
Полицейские очень часто сами провоцируют

На данном видео этого не видно. в "Цивилизованной" Европе этот "братишка" уже лежал бы лицом в земле и в наручниках. С такими царьками здесь порядка никогда не будет-))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • makenych
  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 11:18
Полицейские очень часто сами провоцируют к себе крайне негативное поведение, нисколько не оправдываю водителя, но думается , что там оба хороши.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика