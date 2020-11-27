"Братишка, не знаешь, с кем разговариваешь?" Бизнесмен обматерил полицейского

На санпосту в Павлодарской области водитель иномарки матами обругал сотрудника полиции, передает zakon.kz.Видео с инцидентом было снято на видеожетон сотрудника.Инцидент произошел 25 ноября.Около 14.30 53-летний водитель автомашины Mitsubishi L200, проезжая блокпост Щербакты, был остановлен для процедуры проверки соответствующих документов. Разрешение на въезд в город Павлодар у него, и у его супруги имелись. При проверке всех разрешающих документов полицейский сделал замечание водителю, чтобы он пристегнул ремень безопасности. На что водитель отреагировал агрессивно, при этом выразился в адрес сотрудника полиции нецензурной бранью. По данному факту в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 667 КРКоАП, материал рассмотрен в суде. До суда мужчина содержался в Камере временного задержания. Постановлением суда водитель подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП, - рассказал начальник местной полицейской службы Департамента полиции Галым Саргулов.По информации, размещенной на сайте административного суда Павлодара, правонарушителем оказался павлодарский бизнесмен, в недалеком прошлом - депутат областного маслихата.В полиции пояснили, что в соответствии со статьей 667 КРКоАП неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа влечет предупреждение или штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 5 суток.С начала текущего года в Павлодарской области привлечены к административной ответственности 154 водителя, оказавших неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.