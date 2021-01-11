«Я сумасшедший старик» - видео с дерзким пожилым водителем появилось в Сети









Нарушителя ПДД наказали.Автолюбитель преклонного возраста грубо нарушил ДТП и попал на видео в Туркестанской области, передает корреспондент BaigeNews.kz.В Сети появилась видеозапись, где пожилой водитель пикапа выезжает на одностороннюю улицу и, столкнувшись с автомобилем, двигающимся навстречу, требует у его водителя освободить путь. На замечание о том, что он нарушает правила дорожного движения, пожилой автолюбитель отвечает: "Я такой сумасшедший старик".Словесная перепалка заканчивается тем, что аксакал за рулем таранит напротив стоящую машину и уезжает. Водитель пострадавшего авто успел снять все на камеру телефона.В Департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали дорожный инцидент и сообщили, что нарушитель ПДД оштрафован и лишен водительских прав."При мониторинге социальных сетей полицейские ДП Туркестанской области выявили видео со словесной перепалкой между водителями двух автомашин. При проверке установлено, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов Келесского района. Выяснилось, что водитель автомашины "Шевроле", грубо нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Лада". В результате принятых мер полицейскими Келесского РОП установлен виновник ДТП, житель города Шымкент, который полностью признался в содеянном", - сообщили в полиции.Пожилого мужчину привлекли к административной ответственности сразу по четырем статьям КоАП РК: 593 части 2 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения", 601 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", 610 "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" и 611 "Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".Шымкентскому «шалу» пришлось извиниться за свою дерзость, он принес извинения оппоненту. Примечательно, что водитель пострадавшей "Лады" отказался от заявления в отношении виновника ДТП.«Когда машина выехала передо мной, я подумал: «Это же казах, сын этого народа, разве не пропустит меня?» Это стало ошибкой. Это сын нашего брата из аула, Ербол. Мы же казахи. Прошу прощения у него. Скажи отцу, что я не уступил дорогу, попроси у него от меня прощения. Все мы братья. Узнал же, кто я?» – спросил водитель пикапа у владельца Lada.Последний утвердительно кивнул и сказал, что у них «все хорошо, просто произошло недопонимание».