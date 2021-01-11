Город без авто и дорог построят в Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии обнародовал планы по строительству города с нулевым выбросом углерода, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что принц Мухаммад ибн Салман объявил о проекте The Line, который заявляется как революция городской жизни, пояс сверхсвязных жилых районов будущего без машин и дорог. Все необходимые повседневные услуги в городе, такие как школы, медицинские учреждения, места отдыха, а также зеленые пространства будут в пределах пяти минут пешком.
Отмечается, что двигатель экономического развития Саудовской Аравии - The Line будет способствовать диверсификации экономики и созданию 380 тысяч рабочих мест будущего. Ожидается, что к 2030 году вклад этого города в ВВП страны составит 48 миллиардов долларов.
"После промышленной революции города поставили на первый план технику, машины и заводы, а не людей. В городах, которые считаются самыми развитыми, люди тратят годы жизни, добираясь на работу. К 2050 году ежедневные поездки будут занимать вдвое больше времени. К 2050 году растущие выбросы углекислого газа и уровень моря вынудят миллиард людей переселяться. 90 процентов людей дышат загрязненным воздухом. Почему мы должны приносить природу в жертву развитию?" - заявил принц.
Позже принц сказал репортерам в городе Аль-Ула на северо-западе страны, что проект является завершением трехлетней подготовки. Ожидается, что проект будет стоить от 100 до 200 миллиардов долларов.
Отмечается, что основой инвестиций в The Line станет поддержка NEOM со стороны Государственного инвестиционного фонда королевства (PIF), а также местных и глобальных инвесторов. Следует отметить, что NEOM - первый крупный проект строительства футуристичного города стоимостью 500 миллиардов долларов. Это высокотехнологичный комплекс площадью 26 500 квадратных километров на берегу Красного моря с несколькими зонами, включая промышленные и логистические зоны, завершение строительства которых планируется в 2025 году.
"Сегодня, как председатель совета директоров NEOM, я представляю вам The Line. Город с миллионным населением, длиной в 170 километров сохраняет 95 процентов природных зон города. Там не будет ни одной машины, ни одной улицы и никаких выбросов углекислого газа", - добавил принц Мухаммад ибн Салман.
Ожидается, что ни одна поездка в городе не будет занимать больше 20 минут. Формируя новое понимание устойчивости, городская застройка в The Line будет обладать положительным углеродным балансом. Она будет на 100 процентов обеспечиваться экологически чистой энергией, предоставляя жителям более здоровую и устойчивую среду обитания, свободную от загрязнения. Районы комплексного использования будут строиться вокруг, а не поверх природы.
Сообщается, что строительство The Line начнется в первом квартале 2021 года.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz