Город без авто и дорог построят в Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии обнародовал планы по строительству города с нулевым выбросом углерода, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.Сообщается, что принц Мухаммад ибн Салман объявил о проекте The Line, который заявляется как революция городской жизни, пояс сверхсвязных жилых районов будущего без машин и дорог. Все необходимые повседневные услуги в городе, такие как школы, медицинские учреждения, места отдыха, а также зеленые пространства будут в пределах пяти минут пешком.Отмечается, что двигатель экономического развития Саудовской Аравии - The Line будет способствовать диверсификации экономики и созданию 380 тысяч рабочих мест будущего. Ожидается, что к 2030 году вклад этого города в ВВП страны составит 48 миллиардов долларов."После промышленной революции города поставили на первый план технику, машины и заводы, а не людей. В городах, которые считаются самыми развитыми, люди тратят годы жизни, добираясь на работу. К 2050 году ежедневные поездки будут занимать вдвое больше времени. К 2050 году растущие выбросы углекислого газа и уровень моря вынудят миллиард людей переселяться. 90 процентов людей дышат загрязненным воздухом. Почему мы должны приносить природу в жертву развитию?" - заявил принц.Позже принц сказал репортерам в городе Аль-Ула на северо-западе страны, что проект является завершением трехлетней подготовки. Ожидается, что проект будет стоить от 100 до 200 миллиардов долларов.Отмечается, что основой инвестиций в The Line станет поддержка NEOM со стороны Государственного инвестиционного фонда королевства (PIF), а также местных и глобальных инвесторов. Следует отметить, что NEOM - первый крупный проект строительства футуристичного города стоимостью 500 миллиардов долларов. Это высокотехнологичный комплекс площадью 26 500 квадратных километров на берегу Красного моря с несколькими зонами, включая промышленные и логистические зоны, завершение строительства которых планируется в 2025 году."Сегодня, как председатель совета директоров NEOM, я представляю вам The Line. Город с миллионным населением, длиной в 170 километров сохраняет 95 процентов природных зон города. Там не будет ни одной машины, ни одной улицы и никаких выбросов углекислого газа", - добавил принц Мухаммад ибн Салман.Ожидается, что ни одна поездка в городе не будет занимать больше 20 минут. Формируя новое понимание устойчивости, городская застройка в The Line будет обладать положительным углеродным балансом. Она будет на 100 процентов обеспечиваться экологически чистой энергией, предоставляя жителям более здоровую и устойчивую среду обитания, свободную от загрязнения. Районы комплексного использования будут строиться вокруг, а не поверх природы.Сообщается, что строительство The Line начнется в первом квартале 2021 года.