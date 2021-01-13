Минздрав крещенские купания не запретил

В регионах по усмотрению местных санитарных служб возможно введение ограничительных мер.



Можно ли проводить крещенские купания в условиях карантина в Казахстане, ответил вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает Today.kz.



"На данный момент в отдельных регионах по усмотрению местных санитарных служб возможно введение ограничительных мер. Но в целом по стране, где ситуация санитарно-эпидемиологическая благоприятная, эти мероприятия у нас не запрещены. Мы направили в адрес местных исполнительных органов циркулярное письмо, чтобы соответствующим образом подготовили места, где будут осуществляться крещенские купания. Здесь, естественно, есть комплекс мероприятий, который должен будет обеспечить социальную дистанцию, индивидуальную безопасность для тех лиц, которые будут принимать участие в данных мероприятиях", - сказал Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.