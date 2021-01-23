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Министр здравоохранения РК не делал прививку «Спутником V» - не доверяет вакцине

Просмотров:1288 Опубликовано: Сегодня, 20:17
Министр здравоохранения РК не делал прививку «Спутником V» - не доверяет вакцине
Фото из открытых источников
Об этом Алексей Цой, министр здравоохранения РК открыто признался, отвечая на вопрос журналиста Айнур Коскиной. Видеоролик диалога с министром, опубликован в интернете.

На видео Айнур Коскина, задаёт вопрос Алексею Цою, о том делал ли он вакцину и если не делал, то почему?

Из ответа Алексея Цоя, становится очевидным, что министр не доверяет российской вакцине и предпочитает подождать и посмотреть, что будет с теми, кто ею вакцинировался.

— Да, я не принимал вакцину. Мы пока достоверно не знаем её эффективность, как эта вакцина действует на людях. Сейчас важно понять насколько она эффективна, — ответил Алексей Цой журналисту.

По его словам, коллеги министра, которые уже сделали вакцину, о своём самочувствии отзываются нормально. И этому министр очень рад.



Источник: uralskweek.kz
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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 22:39
Этот недоминистр решил сначала испытать на медиках и педагогах.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Дон (Посетители) Сегодня, 22:28
Мин здравоохранения предпочел посидеть подождать и посмотреть что станет с людьми которые вакцину испытали на себе

Мин здравоохранения предпочел посидеть подождать и посмотреть что станет с людьми которые вакцину испытали на себе
 
 

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