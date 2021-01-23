Министр здравоохранения РК не делал прививку «Спутником V» - не доверяет вакцине

Об этом Алексей Цой, министр здравоохранения РК открыто признался, отвечая на вопрос журналиста Айнур Коскиной. Видеоролик диалога с министром, опубликован в интернете.На видео Айнур Коскина, задаёт вопрос Алексею Цою, о том делал ли он вакцину и если не делал, то почему?Из ответа Алексея Цоя, становится очевидным, что министр не доверяет российской вакцине и предпочитает подождать и посмотреть, что будет с теми, кто ею вакцинировался.— Да, я не принимал вакцину. Мы пока достоверно не знаем её эффективность, как эта вакцина действует на людях. Сейчас важно понять насколько она эффективна, — ответил Алексей Цой журналисту.По его словам, коллеги министра, которые уже сделали вакцину, о своём самочувствии отзываются нормально. И этому министр очень рад.